Особый интерес. Почему США не выводят из Сирии войска, оккупировав нефтерождения

США следует незамедлительно прекратить оккупацию нефтяных объектов на северо-востоке Сирии. Об этом заявил накануне, 23 июля, на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
— Мы вновь призываем США к незамедлительному прекращению оккупации Сирийской Арабской Республики и возвращению её природных богатств правительству, которое сможет обеспечить защиту окружающей среды, —
говорит российский постпред. — Сирия теряет до $40 млн ежемесячно из-за отсутствия доступа к своим месторождениям нефти. Вернуть их правительству Сирии было бы лучшей помощью со стороны США, чем объявленный на конференции в Брюсселе донорский взнос.
Сомнительная зависть. Почему США вводят санкции против "Северного потока", если он всё равно будет построенКак считают эксперты, в руководстве США началась форменная "истерика", так как остановить строительство российских газопроводов они не могут.
Как полагает военный эксперт Константин Сивков, вооружённые силы Соединённых Штатов Америки находятся на территории Сирии абсолютно незаконно.
— Фактически размещение американских войск на территории Сирии является актом военной агрессии, с заходом на часть её территории. Согласно международному праву и нормам, утверждённым в том числе на Нюрнбергском процессе, войска США и президент, который их туда отправил, — военные преступники, — подчеркнул эксперт.
Сивков добавил, что, несмотря на незаконное проникновение вооружённых сил США в Сирийскую Республику, они сохраняют тесные контакты с российскими коллегами, чтобы предотвратить возможные боевые столкновения.
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— В настоящее время между российскими и американскими военными существует хорошо налаженный обмен информацией. Контакты между руководством на высшем и тактическом уровне налажены очень хорошо. Я полагаю, что никаких рисков боестолкновений в настоящее время не существует. Разногласия по частным вопросам отдельных лиц могут быть, но они не носят тактического характера. Военный конфликт может возникнуть, только если одна из сторон будет к нему стремиться, но, как мы видим, ни одна из сторон этого не желает, — сказал Константин Сивков.
На территории Сирии законно находятся только Вооружённые силы Российской Федерации и Исламской Республики Иран, полагает публицист Борис Рожин.
— Россию и Иран официально пригласило сирийское правительство. Все остальные страны, которые находятся в зоне конфликта, находятся там незаконно, в нарушение международного права. Трамп некоторое время назад собирался вывести войска, но ему активно создают помехи как Пентагон, так и ЦРУ, пытаясь обосновать оккупацию Сирии борьбой с Ираном, именно поэтому мы и видим половинчатость его положения: риторика есть — действий нет. Но несмотря на то, что американцы пытаются цепляться за Сирию, их исход в перспективе неизбежен, эта война не приносит ожидаемых результатов, но становится слишком затратной, поэтому исход американцев — это вопрос времени, — заметил публицист.
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Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров полагает, что 40 миллионов долларов в месяц, о которых говорил на своём выступлении Василий Небензя, это очень существенный вклад в экономику Сирии.
— 40 млн долларов в месяц, цифра вроде бы не такая уж и большая, но тут надо учитывать полную разруху в экономике Сирии и практически полное отсутствие возможностей обеспечения сирийской национальной валюты. Такого рода деньги — это экспортный потенциал, прямая прибыль государства, которая очень помогала бы решать все основные проблемы — и социальные, и обеспечения безопасности. Ну и, конечно, можно понять сирийцев, оккупанты оттяпали кусок территории и внаглую там сидят. Уже военные действия, которые служили предлогом для ввода войск, закончились, а они всё сидят, качают эту нефть, а на вырученные деньги создают отряды боевиков, которые угрожают не только Сирии, но и всему региону, — недоумевает Евгений Фёдоров.
Депутат напомнил, что американцев уже давно хотят прогнать как в Сирии, так и в других странах, где они задержались под сомнительными предлогами.
— Из Сирии их постоянно просят, сирийское правительство многократно высказывало требования убрать войска США с её территории. Но американцы там находятся как оккупанты. Вопрос в том, что американцы имеют такое доминирование и в ООН, и в мире, да и в идеологии, что могут подобные требования просто игнорировать. Выводят они войска только под давлением национально-освободительных движений, как, например, происходит в Афганистане. Я думаю, чем быстрее американцы уберутся, тем будет лучше и для Сирии, и для мира, и даже для них самих. Меньше цинковых гробов будут получать у себя на родине, — подчеркнул Евгений Фёдоров.
Россия, США и "Талибан". Зачем демократы пугают Трампа АфганистаномПо мнению экспертов, обвинения России в убийстве американских солдат в Афганистане — часть внутриполитической борьбы в самих США.
США ввели сухопутные войска в Сирию после того, как регулярная сирийская армия при поддержке российских ВКС отбила штурм боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России) и перешла в контрнаступление. Отступление боевиков, сменившееся стремительным бегством, вынудило командование Соединённых Штатов ввести сухопутные силы, чтобы под предлогом защиты "оппозиции" стабилизировать линию фронта и не дать сирийской армии выйти на административные границы республики.