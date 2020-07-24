Особый интерес. Почему США не выводят из Сирии войска, оккупировав нефтерождения

США следует незамедлительно прекратить оккупацию нефтяных объектов на северо-востоке Сирии. Об этом заявил накануне, 23 июля, на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

— Мы вновь призываем США к незамедлительному прекращению оккупации Сирийской Арабской Республики и возвращению её природных богатств правительству, которое сможет обеспечить защиту окружающей среды, —

говорит российский постпред. — Сирия теряет до $40 млн ежемесячно из-за отсутствия доступа к своим месторождениям нефти. Вернуть их правительству Сирии было бы лучшей помощью со стороны США, чем объявленный на конференции в Брюсселе донорский взнос.

Как полагает военный эксперт Константин Сивков, вооружённые силы Соединённых Штатов Америки находятся на территории Сирии абсолютно незаконно.

— Фактически размещение американских войск на территории Сирии является актом военной агрессии, с заходом на часть её территории. Согласно международному праву и нормам, утверждённым в том числе на Нюрнбергском процессе, войска США и президент, который их туда отправил, — военные преступники, — подчеркнул эксперт.

Сивков добавил, что, несмотря на незаконное проникновение вооружённых сил США в Сирийскую Республику, они сохраняют тесные контакты с российскими коллегами, чтобы предотвратить возможные боевые столкновения.

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— В настоящее время между российскими и американскими военными существует хорошо налаженный обмен информацией. Контакты между руководством на высшем и тактическом уровне налажены очень хорошо. Я полагаю, что никаких рисков боестолкновений в настоящее время не существует. Разногласия по частным вопросам отдельных лиц могут быть, но они не носят тактического характера. Военный конфликт может возникнуть, только если одна из сторон будет к нему стремиться, но, как мы видим, ни одна из сторон этого не желает, — сказал Константин Сивков.

На территории Сирии законно находятся только Вооружённые силы Российской Федерации и Исламской Республики Иран, полагает публицист Борис Рожин.

— Россию и Иран официально пригласило сирийское правительство. Все остальные страны, которые находятся в зоне конфликта, находятся там незаконно, в нарушение международного права. Трамп некоторое время назад собирался вывести войска, но ему активно создают помехи как Пентагон, так и ЦРУ, пытаясь обосновать оккупацию Сирии борьбой с Ираном, именно поэтому мы и видим половинчатость его положения: риторика есть — действий нет. Но несмотря на то, что американцы пытаются цепляться за Сирию, их исход в перспективе неизбежен, эта война не приносит ожидаемых результатов, но становится слишком затратной, поэтому исход американцев — это вопрос времени, — заметил публицист.

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Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров полагает, что 40 миллионов долларов в месяц, о которых говорил на своём выступлении Василий Небензя, это очень существенный вклад в экономику Сирии.

— 40 млн долларов в месяц, цифра вроде бы не такая уж и большая, но тут надо учитывать полную разруху в экономике Сирии и практически полное отсутствие возможностей обеспечения сирийской национальной валюты. Такого рода деньги — это экспортный потенциал, прямая прибыль государства, которая очень помогала бы решать все основные проблемы — и социальные, и обеспечения безопасности. Ну и, конечно, можно понять сирийцев, оккупанты оттяпали кусок территории и внаглую там сидят. Уже военные действия, которые служили предлогом для ввода войск, закончились, а они всё сидят, качают эту нефть, а на вырученные деньги создают отряды боевиков, которые угрожают не только Сирии, но и всему региону, — недоумевает Евгений Фёдоров.

Депутат напомнил, что американцев уже давно хотят прогнать как в Сирии, так и в других странах, где они задержались под сомнительными предлогами.

— Из Сирии их постоянно просят, сирийское правительство многократно высказывало требования убрать войска США с её территории. Но американцы там находятся как оккупанты. Вопрос в том, что американцы имеют такое доминирование и в ООН, и в мире, да и в идеологии, что могут подобные требования просто игнорировать. Выводят они войска только под давлением национально-освободительных движений, как, например, происходит в Афганистане. Я думаю, чем быстрее американцы уберутся, тем будет лучше и для Сирии, и для мира, и даже для них самих. Меньше цинковых гробов будут получать у себя на родине, — подчеркнул Евгений Фёдоров.