В США глава национальной разведки Уильям Иванина заявил, что Россия виновна в попытке "подорвать уверенность в демократических процессах" американских выборов. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
"Демократам плевать на чёрных". Канье Уэст плакал, цитировал Библию и не стеснялся в выражениях на предвыборном митинге — видеоК поклонникам он вышел без защитной маски, но в бронежилете.
— Постоянная цель России — ослабить Соединённые Штаты и уменьшить нашу роль в мире. Используя разнообразные действия, включая интернет-троллей и других сателлитов, Россия продолжает распространять дезинформацию в США, — уверен Иванина.
Он полагает, что цель — подорвать американский "демократический процесс" и очернить антироссийский истеблишмент в Америке.
Иванина заявил, что разведка отмечает попытки перед президентскими выборами получить доступ к частным каналам общения политических штабов в США.
Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре. Там традиционно начинают разыгрывать перед этим "российскую карту", чтобы набрать политические очки. Серьёзных претендентов на пост главы страны два: действующий лидер США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.