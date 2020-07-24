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Глава нацразведки США увидел вину России в недоверии американцев к выборам

По его мнению, конечная цель Москвы — приуменьшить роль Штатов в мире.

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Фото © Win McNamee / Getty Images

В США глава национальной разведки Уильям Иванина заявил, что Россия виновна в попытке "подорвать уверенность в демократических процессах" американских выборов. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

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Постоянная цель России — ослабить Соединённые Штаты и уменьшить нашу роль в мире. Используя разнообразные действия, включая интернет-троллей и других сателлитов, Россия продолжает распространять дезинформацию в США, — уверен Иванина.

Он полагает, что цель — подорвать американский "демократический процесс" и очернить антироссийский истеблишмент в Америке.

Иванина заявил, что разведка отмечает попытки перед президентскими выборами получить доступ к частным каналам общения политических штабов в США.

Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре. Там традиционно начинают разыгрывать перед этим "российскую карту", чтобы набрать политические очки. Серьёзных претендентов на пост главы страны два: действующий лидер США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

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