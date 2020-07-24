Глава нацразведки США увидел вину России в недоверии американцев к выборам

В США глава национальной разведки Уильям Иванина заявил, что Россия виновна в попытке "подорвать уверенность в демократических процессах" американских выборов. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

— Постоянная цель России — ослабить Соединённые Штаты и уменьшить нашу роль в мире. Используя разнообразные действия, включая интернет-троллей и других сателлитов, Россия продолжает распространять дезинформацию в США, — уверен Иванина.

Он полагает, что цель — подорвать американский "демократический процесс" и очернить антироссийский истеблишмент в Америке.

Иванина заявил, что разведка отмечает попытки перед президентскими выборами получить доступ к частным каналам общения политических штабов в США.