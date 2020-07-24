В Пулково заявили о полной готовности к возобновлению международных рейсов

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с рядом иностранных государств. В связи с этим российские аэропорты усиливают эпидемиологический контроль в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Так, воздушная гавань Петербурга — международный аэропорт Пулково — полностью подготовилась к возобновлению регулярных рейсов за рубеж. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Отмечается, что в терминале разработали масштабные меры по профилактике CoViD-19, включая в том числе усиленный режим уборки всех помещений и дезинфекции любых контактных поверхностей.

Также в аэропорту повсеместно установлены антисептики для рук, а места длительного пребывания пассажиров регулярно обрабатываются ультрафиолетовыми рециркуляторами. Внутри здания необходимо соблюдать безопасное расстояние, а все сотрудники будут своевременно обеспечиваться средствами индивидуальной защиты.