В Пулково заявили о полной готовности к возобновлению международных рейсов

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с рядом иностранных государств. В связи с этим российские аэропорты усиливают эпидемиологический контроль в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Так, воздушная гавань Петербурга — международный аэропорт Пулково — полностью подготовилась к возобновлению регулярных рейсов за рубеж. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Отмечается, что в терминале разработали масштабные меры по профилактике CoViD-19, включая в том числе усиленный режим уборки всех помещений и дезинфекции любых контактных поверхностей.
Также в аэропорту повсеместно установлены антисептики для рук, а места длительного пребывания пассажиров регулярно обрабатываются ультрафиолетовыми рециркуляторами. Внутри здания необходимо соблюдать безопасное расстояние, а все сотрудники будут своевременно обеспечиваться средствами индивидуальной защиты.
Как ранее сообщал Лайф, авиасообщение с августа возобновится с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Причём с Турцией рейсы будут запущены в два этапа: сперва в Стамбул и Анкару, а через десять дней — в Анталью, Бодрум и Даламан.