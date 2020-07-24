Лама не хочет быть мамой. В Новосибирске остался без родителей похожий на игрушку детёныш

В Новосибирском зоопарке родился детёныш ламы, мать которого сразу же отказалась его кормить. Однако сотрудники учреждения не растерялись и взяли процесс кормления под личный контроль, сообщает портал NGS.

Сейчас маленькой ламе чуть меньше месяца, но она уже привыкла к людям. Питается малышка коровьим молоком из детской бутылочки и растёт по плану. Внешне она очень похожа на свою мать — такая же рыжая с тёмной головой.

— Из-за длинных ног и густой шерсти малышка может показаться довольно крупной, но при этом она лёгкая. Вообще, она очень славная и похожа на уютную мягкую игрушку. Ламы — одомашненные животные. А так как наша малышка находится на искусственном вскармливании, то она сильно привязана к людям, которые за ней ухаживают, — уточнили в зоопарке.