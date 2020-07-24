Путин поручил привлечь волонтёров акции #МыВместе к ликвидации ЧС

Президент России Владимир Путин считает необходимым организовать работу по привлечению имеющих необходимую подготовку волонтёров общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" к ликвидации последствий ЧС и распределению гуманитарной помощи. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с волонтёрами, состоявшейся 26 июня. Заняться этим предстоит МЧС совместно с главами регионов, срок доклада — до 1 ноября 2020 года.

— Организовать работу по привлечению имеющих необходимую подготовку волонтёров региональных штабов общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и распределению гуманитарной помощи в зонах чрезвычайных ситуаций, а также рассмотреть вопрос о проведении территориальными органами МЧС России практических занятий для таких волонтёров, — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о закреплении волонтёров акции #МыВместе за гражданами пожилого возраста, которые нуждаются в постоянной или временной посторонней помощи.

Напомним, что акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В акции участвует уже около 100 тысяч волонтёров из 85 регионов страны. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнёров акции помогают своими услугами и товарами. <br/>