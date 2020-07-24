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Путин поручил к сентябрю подготовить предложения по волонтёрской премии "Мы вместе"

Выполнение этой задачи возложено на Росмолодёжь, МИД РФ, Минфин и Ассоциацию волонтёрских центров.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о международной премии "Мы вместе", которая будет присуждаться иностранцам за вклад в решение глобальных гуманитарных проблем. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Представить предложения по учреждению международной премии We are together ("Мы вместе"), присуждаемой иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества, — говорится в документе.

Выполнение этой задачи возложено на Росмолодёжь, МИД РФ, Минфин и Ассоциацию волонтёрских центров. Срок — 1 сентября 2020 года. Предполагается, что средства на новую международную премию будут выделяться из федерального бюджета.

Владимир Путин посмертно наградил орденом волонтёра-медика Светлану Анурьеву

Несмотря на рак IV стадии, студентка медколледжа до последнего развозила продукты одиноким старикам во время эпидемии коронавируса.

Путин поддержал предложение создать премию для волонтёров в ходе встречи с участниками всероссийской акции "Мы вместе". Глава государства поблагодарил добровольцев за идею и подчеркнул, что она будет проработана и реализована.

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