Путин поручил к сентябрю подготовить предложения по волонтёрской премии "Мы вместе"

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о международной премии "Мы вместе", которая будет присуждаться иностранцам за вклад в решение глобальных гуманитарных проблем. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

— Представить предложения по учреждению международной премии We are together ("Мы вместе"), присуждаемой иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества, — говорится в документе.

Выполнение этой задачи возложено на Росмолодёжь, МИД РФ, Минфин и Ассоциацию волонтёрских центров. Срок — 1 сентября 2020 года. Предполагается, что средства на новую международную премию будут выделяться из федерального бюджета.