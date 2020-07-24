Река из таблеток. Производители показали, как выпускается российское лекарство против коронавируса

Первый в России зарегистрированный препарат от коронавируса "Авифавир" начали применять для лечения пациентов с CoViD-19 уже в 35 регионах. Лекарством также заинтересовались в странах СНГ, Ближнего Востока и Латинской Америки. Выпуском препарата в Подмосковье занялось совместное предприятие РФПИ и группы компаний "ХимРар" — "Кромис". О производстве рассказал гендиректор "Кромиса" Андрей Блинов.

По словам Блинова, предприятие в Подмосковье способно выпускать до 60 тысяч курсов лечения в месяц. В группе компаний "ХимРар" работает около 500 сотрудников. Сейчас мощности предприятия направлены на разработку, выпуск, производство, исследование и распространение препарата для лечения коронавируса в России. Начался также и экспорт "Авифавира".

— Мы уже поставляем препарат в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, а также заключили договоры о поставках в несколько стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Это основные страны, которые заинтересованы в закупке лекарственного препарата, — сообщил Блинов телеканалу "360".