Глава Минздрава рассказал об уровне смертности от коронавируса в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России один из самых низких показателей смертности от коронавируса в мире — 1,62% от числа заболевших. По его словам, за период нерабочих дней произошло снижение темпов еженедельного прироста новых случаев CoViD-19 в 27 раз.

— Основной задачей было сохранение жизней граждан, летальность составила 1,62%. Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан, — сказал Мурашко на совещании министров здравоохранения государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Избежать взрывного роста числа инфицированных в России и стабилизировать ситуацию удалось благодаря предпринятым правительством мерам, отметил Мурашко. Он обратил особое внимание на то, что за всё время борьбы с коронавирусом в стране не было ни одного случая отказа в оказании медпомощи из-за дефицита мест в больницах.

Глава Минздрава РФ добавил, что сейчас специалисты работают над восьмой версией временных методических рекомендаций по профилактике и лечению заболевания, которое вызывает CoViD-19, также над обновлением рекомендаций по реабилитации переболевших пациентов.