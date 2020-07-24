Девушка, чья семья погибла при извержении вулкана, показала, каких ожогов стоило её спасение

23-летняя Стефани в начале декабря поехала отдыхать в Новую Зеландию. Это должен был быть отличный семейный отпуск, но тут в планы австралийки вмешалась стихия. Извержение вулкана Уайт, которое наделало много шума в медиа, унесло жизни двух самых близких людей девушки — отца и сестры. Сама же австралийка до сих пор борется за нормальную жизнь.
В феврале я всё ещё была в больнице и мне делали пересадку кожи. Чтобы привести в порядок ноги, потребовалась не одна операция. Меня заставляли вставать с кровати и ходить (что-то похожее на ходьбу). И даже после выписки снова понадобилась операция, мне пришлось вернуться
Стефани Брауитт
Но самое сложное началось уже после — девушке по сути пришлось заново учиться ходить, и эту боль едва ли с чем можно сравнить. Медсёстры, которые помогали девушке, сказали, что ей нужно будет всего пару дней, чтобы прийти в порядок, но тогда девушка не поверила.
Мне помогли опереться и медленно встать с кровати на костыли. Только на это ушло около 15 минут, а я уже была вся в слезах и хотела домой. Затем они сказали мне, чтобы я сделала пару шагов... Я медленно пошла вперёд, а потом в палату зашла моя медсестра и сказала: "Я же говорила, что ты будешь ходить!"
Стефани Брауитт
Теперь Стефани вернулась домой и восстанавливается в компании своего любимого пса по кличке Арло. В своих соцсетях девушка делится своими успехами, получая поддержку от друзей и даже незнакомцев, пишет Daily Star.