Девушка, чья семья погибла при извержении вулкана, показала, каких ожогов стоило её спасение

Мне помогли опереться и медленно встать с кровати на костыли. Только на это ушло около 15 минут, а я уже была вся в слезах и хотела домой. Затем они сказали мне, чтобы я сделала пару шагов... Я медленно пошла вперёд, а потом в палату зашла моя медсестра и сказала: "Я же говорила, что ты будешь ходить!"

Стефани Брауитт