В Барселоне рассказали, когда готовы принять туристов из России

Барселона надеется начать снова принимать туристов из России в сентябре — октябре этого года, если в Европе не произойдёт новая вспышка коронавируса. Об этом сообщил советник по туризму и творческим промыслам мэрии каталонской столицы Шавьер Марсе.

— Я надеюсь, что с сентября-октября начнёт нормализоваться [ситуация] с туристическим транзитом, если, конечно, не случится крупной повторной вспышки в октябре во всей Европе, — сказал он ТАСС.

Марсе назвал российский рынок стратегическим для Барселоны, поскольку путешественники из РФ занимают третье место по показателю "расходов на одного посетителя", они обладают высокой покупательской способностью. На первом и втором месте — путешественники из США и Китая.