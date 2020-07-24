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В Барселоне рассказали, когда готовы принять туристов из России

Путешественники из РФ занимают в каталонской столице третье место по показателю расходов на одного посетителя.

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Фото © Pixabay

Барселона надеется начать снова принимать туристов из России в сентябре — октябре этого года, если в Европе не произойдёт новая вспышка коронавируса. Об этом сообщил советник по туризму и творческим промыслам мэрии каталонской столицы Шавьер Марсе.

Я надеюсь, что с сентября-октября начнёт нормализоваться [ситуация] с туристическим транзитом, если, конечно, не случится крупной повторной вспышки в октябре во всей Европе, — сказал он ТАСС.

Марсе назвал российский рынок стратегическим для Барселоны, поскольку путешественники из РФ занимают третье место по показателю "расходов на одного посетителя", они обладают высокой покупательской способностью. На первом и втором месте — путешественники из США и Китая.

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Некоторые упрекнули приезжих, что они стоят без маски.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что решившие отдохнуть на родине россияне получат компенсации от пяти до 15 тысяч рублей на приобретение туров.

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