"Колоссальные потери для здоровья". Врач рассказал о долгосрочных последствиях CoViD-19

Пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию, могут столкнуться с долгосрочными расстройствами организма, в том числе эндокринологическими и психоневрологическими последствиями. О "колоссальных потерях для здоровья" вследствие заражения CoViD-19 рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.
— CoViD-19 не проходит, как обычная пневмония, когда ты поболел, встал и дальше пошёл, — приводит слова врача RT.
Он уточнил, что инфекция вызывает сильную интоксикацию организма и высокую температуру тела, которую невозможно сбить. После болезни у человека могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой, сердцем, тканями яичка. Во всех этих органах присутствуют рецепторы к коронавирусу.
Учёные нашли смесь антител, способную уничтожить коронавирусВ случае удачных испытаний соответствующего лекарства разработка может начаться уже в следующем году.
Инфекция ухудшает течение сахарного диабета, в результате идёт поражение поджелудочной, могут быть повреждены и другие органы. Кроме того, лекарственные препараты негативно воздействуют на почки и печень. Вирус может вызвать психические и неврологические нарушения — депрессию, апатию и астенический синдром. Также возможно посттравматическое расстройство.
Эпидемиолог заявил об адаптации коронавируса к человекуОднако специалист отметил, что сезонный подъём заболеваемости всё-таки будет.
Ну и главное — CoViD-19 поражает лёгкие. После выздоровления есть возможность уменьшить рубцевание органа, однако компенсировать объём лёгких получится лишь на десять процентов. При этом меры против рубцевания органа нужно принимать максимально быстро.
Ранее Лайф сообщал об успешно проведённой пересадке лёгких пациенту с коронавирусом.