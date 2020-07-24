"Колоссальные потери для здоровья". Врач рассказал о долгосрочных последствиях CoViD-19

Пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию, могут столкнуться с долгосрочными расстройствами организма, в том числе эндокринологическими и психоневрологическими последствиями. О "колоссальных потерях для здоровья" вследствие заражения CoViD-19 рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

— CoViD-19 не проходит, как обычная пневмония, когда ты поболел, встал и дальше пошёл, — приводит слова врача RT.

Он уточнил, что инфекция вызывает сильную интоксикацию организма и высокую температуру тела, которую невозможно сбить. После болезни у человека могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой, сердцем, тканями яичка. Во всех этих органах присутствуют рецепторы к коронавирусу.

Инфекция ухудшает течение сахарного диабета, в результате идёт поражение поджелудочной, могут быть повреждены и другие органы. Кроме того, лекарственные препараты негативно воздействуют на почки и печень. Вирус может вызвать психические и неврологические нарушения — депрессию, апатию и астенический синдром. Также возможно посттравматическое расстройство.

Ну и главное — CoViD-19 поражает лёгкие. После выздоровления есть возможность уменьшить рубцевание органа, однако компенсировать объём лёгких получится лишь на десять процентов. При этом меры против рубцевания органа нужно принимать максимально быстро.