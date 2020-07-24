Это уже было в "Симпсонах"! НХЛ спрячет игроков от коронавируса в пузырях

В Америке в принципе любят строить стены, но сейчас это как никогда актуально. Тем более что под куполом в итоге окажутся не Чикаго и Лас-Вегас, как планировалось изначально, а канадские Торонто и Эдмонтон. Во-первых, эпидемиологическая ситуация в стране кленового листа банально лучше, во-вторых, канадский доллар просто-напросто дешевле американского, что позволит боссам лиги значительно сэкономить на организации рестарта НХЛ.

Чтобы никто не летал по всей стране, разнося заразу и рискуя заболеть, всех просто соберут под одним куполом с максимальными мерами безопасности. Идея с пузырями, в которые отправят команды после возобновления сезона, кажется отличной. И, как водится, это уже было в "Симпсонах".

Скриншоты из фильма "Симпсоны в кино" © kinopoisk.ru

В Эдмонтоне вокруг стадиона "Роджерс-арена" собираются построить натуральную стену, чтобы оградить игроков от лишних контактов. Хоккеисты будут жить в отелях рядом с хоккейным стадионом. В Торонто будет нечто подобное. Мэр города совсем не переживает из-за того, что в город приедет огромное количество человек, потому что меры безопасности очень хороши.

Арена в Эдмонтоне. Фото © wikipedia.org 1 / 2

Лига разработала невероятно подробные планы по дезинфекции и охране здоровья игроков даже внутри самого пузыря, чтобы убедиться, что они соответствуют тем мерам, что мы принимаем для охраны общественного здравоохранения. По крайней мере, это следует из того, что я увидел Джон Тори Мэр Торонто

Всех пребывающих в пузыри будут регулярно тестировать на наличие коронавируса. В день будут проводить более двух тысяч тестов, и процесс стартует гораздо раньше первого матча. Игроков расселят поодиночке, запретят ходить в гости и обяжут носить маски, снимать которые можно будет только во время тренировок и матчей. А начинаются эти меры безопасности, как и положено, ещё с аэропорта. Прибывая в пузырь, нельзя вызвать одно такси на троих вместе с партнёрами по команде: всё исключительно индивидуально и с личным водителем, который обязан быть в маске и перчатках. Семьи игроков в пузыри не пустят до финальных стадий плей-офф. Чтобы не сойти с ума в одиночестве, нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов собирается взять с собой верного друга, который его точно не заразит.

Обычно я выбираю PlayStation. Слишком много времени прошло без хоккея. Мы были готовы ко всему. Поэтому видеоигры оказались весьма уместны. И я с собой в Торонто обязательно возьму PlayStation. Но еду туда для того, чтобы играть в настоящий хоккей Евгений Кузнецов Форвард "Вашингтон Кэпиталз"

Лига планирует развлекать игроков, которые окажутся практически в условиях летнего лагеря, но без социальных контактов. Фургоны с едой, фитнес-центры, кинотеатры, бассейны и даже бары — всё это привезут в пузыри специально для создания позитивной атмосферы. Но, конечно, везде нужно будет соблюдать социальную дистанцию как минимум полтора метра. А если кто-то решит забить на ограничения, его ждёт удаление. Но не на две минуты, как это принято в хоккейных матчах, а навсегда.

Надеюсь, там будет вполне нормальная еда. Жду такую же атмосферу, как у нас обычно бывает на выезде, когда мы живём как одна семья. Надеюсь, эта атмосфера будет домашней. Но, как я и сказал, главное внимание нужно обратить на еду. В этом может быть самое большое изменение, чем когда ты во время плей-офф живёшь дома. Это очень важно во время плей-офф, что ты ешь. Но я верю, что нам обеспечат правильное питание. Потому что во время паузы в чемпионате у меня была и правильная, и неправильная еда Евгений Кузнецов Форвард "Вашингтон Кэпиталз"

Если хоккеистам захочется питаться самостоятельно, то это тоже можно будет устроить, организовав доставку из-за пределов пузыря. Все "передачки" будут тщательно дезинфицироваться, чтобы под купол никаким образом не проник вирус. Просто так покинуть пузырь будет нельзя. Исключением будет считаться болезнь родственника или рождение ребёнка, а также необходимость купить медикаменты.

Does It Feel Good To Be Back? Yes, can confirm.



The #StanleyCup Qualifiers begin Aug. 1. pic.twitter.com/bXmMV55dGo — NHL (@NHL) July 17, 2020

Если у кого-то выявят коронавирус, то его сразу же изолируют и проведут повторный тест. Отрицательный — ещё сутки в номере, а потом в бой. Положительный — тотальный двухнедельный карантин, пока не исчезнут симптомы и не отступит болезнь. Возвращать в тренировочный процесс будут только полностью выздоровевших игроков, чтобы не получилось как в "Авангарде" и ЦСКА.