Это уже было в "Симпсонах"! НХЛ спрячет игроков от коронавируса в пузырях

В Америке в принципе любят строить стены, но сейчас это как никогда актуально. Тем более что под куполом в итоге окажутся не Чикаго и Лас-Вегас, как планировалось изначально, а канадские Торонто и Эдмонтон. Во-первых, эпидемиологическая ситуация в стране кленового листа банально лучше, во-вторых, канадский доллар просто-напросто дешевле американского, что позволит боссам лиги значительно сэкономить на организации рестарта НХЛ.
Чтобы никто не летал по всей стране, разнося заразу и рискуя заболеть, всех просто соберут под одним куполом с максимальными мерами безопасности. Идея с пузырями, в которые отправят команды после возобновления сезона, кажется отличной. И, как водится, это уже было в "Симпсонах".
Скриншоты из фильма "Симпсоны в кино" © kinopoisk.ru
В Эдмонтоне вокруг стадиона "Роджерс-арена" собираются построить натуральную стену, чтобы оградить игроков от лишних контактов. Хоккеисты будут жить в отелях рядом с хоккейным стадионом. В Торонто будет нечто подобное. Мэр города совсем не переживает из-за того, что в город приедет огромное количество человек, потому что меры безопасности очень хороши.
Лига разработала невероятно подробные планы по дезинфекции и охране здоровья игроков даже внутри самого пузыря, чтобы убедиться, что они соответствуют тем мерам, что мы принимаем для охраны общественного здравоохранения. По крайней мере, это следует из того, что я увидел
Джон Тори
Мэр Торонто
Всех пребывающих в пузыри будут регулярно тестировать на наличие коронавируса. В день будут проводить более двух тысяч тестов, и процесс стартует гораздо раньше первого матча. Игроков расселят поодиночке, запретят ходить в гости и обяжут носить маски, снимать которые можно будет только во время тренировок и матчей. А начинаются эти меры безопасности, как и положено, ещё с аэропорта. Прибывая в пузырь, нельзя вызвать одно такси на троих вместе с партнёрами по команде: всё исключительно индивидуально и с личным водителем, который обязан быть в маске и перчатках. Семьи игроков в пузыри не пустят до финальных стадий плей-офф. Чтобы не сойти с ума в одиночестве, нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов собирается взять с собой верного друга, который его точно не заразит.
Обычно я выбираю PlayStation. Слишком много времени прошло без хоккея. Мы были готовы ко всему. Поэтому видеоигры оказались весьма уместны. И я с собой в Торонто обязательно возьму PlayStation. Но еду туда для того, чтобы играть в настоящий хоккей
Евгений Кузнецов
Форвард "Вашингтон Кэпиталз"
Лига планирует развлекать игроков, которые окажутся практически в условиях летнего лагеря, но без социальных контактов. Фургоны с едой, фитнес-центры, кинотеатры, бассейны и даже бары — всё это привезут в пузыри специально для создания позитивной атмосферы. Но, конечно, везде нужно будет соблюдать социальную дистанцию как минимум полтора метра. А если кто-то решит забить на ограничения, его ждёт удаление. Но не на две минуты, как это принято в хоккейных матчах, а навсегда.
Кто виновен в смерти молодого хоккеиста Павла Крутия?10 июля в городе Орске во время предсезонной подготовки к регулярному чемпионату Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) скончался нападающий ХК "Южный Урал" Павел Крутий. Трагедия произошла во время утреннего кросса команды. Павлу было всего 23 года.
Надеюсь, там будет вполне нормальная еда. Жду такую же атмосферу, как у нас обычно бывает на выезде, когда мы живём как одна семья. Надеюсь, эта атмосфера будет домашней. Но, как я и сказал, главное внимание нужно обратить на еду. В этом может быть самое большое изменение, чем когда ты во время плей-офф живёшь дома. Это очень важно во время плей-офф, что ты ешь. Но я верю, что нам обеспечат правильное питание. Потому что во время паузы в чемпионате у меня была и правильная, и неправильная еда
Евгений Кузнецов
Форвард "Вашингтон Кэпиталз"
Если хоккеистам захочется питаться самостоятельно, то это тоже можно будет устроить, организовав доставку из-за пределов пузыря. Все "передачки" будут тщательно дезинфицироваться, чтобы под купол никаким образом не проник вирус. Просто так покинуть пузырь будет нельзя. Исключением будет считаться болезнь родственника или рождение ребёнка, а также необходимость купить медикаменты.
Does It Feel Good To Be Back? Yes, can confirm.— NHL (@NHL) July 17, 2020
The #StanleyCup Qualifiers begin Aug. 1. pic.twitter.com/bXmMV55dGo
Если у кого-то выявят коронавирус, то его сразу же изолируют и проведут повторный тест. Отрицательный — ещё сутки в номере, а потом в бой. Положительный — тотальный двухнедельный карантин, пока не исчезнут симптомы и не отступит болезнь. Возвращать в тренировочный процесс будут только полностью выздоровевших игроков, чтобы не получилось как в "Авангарде" и ЦСКА.
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