У 32 членов экипажа российского судна в Пусане обнаружили коронавирус

По данным местного ведомства, отвечающего за вопросы здравоохранения, всего на борту корабля находится 94 члена экипажа. У 62 из них не выявлены признаки инфекции. Судно находится на карантине. На борт поднимался южнокорейский рабочий, который тоже мог заразиться коронавирусом. Органы здравоохранения отслеживают, по крайней мере, 20 человек, которые контактировали с ним.