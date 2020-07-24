У 32 членов экипажа российского судна в Пусане обнаружили коронавирус

У 32 членов экипажа российского рыболовецкого судна, стоящего в порту южнокорейского города Пусана, обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По данным местного ведомства, отвечающего за вопросы здравоохранения, всего на борту корабля находится 94 члена экипажа. У 62 из них не выявлены признаки инфекции. Судно находится на карантине. На борт поднимался южнокорейский рабочий, который тоже мог заразиться коронавирусом. Органы здравоохранения отслеживают, по крайней мере, 20 человек, которые контактировали с ним.
За минувшие два месяца власти Южной Кореи зафиксировали 78 случаев заражения CoViD-19 на восьми судах, ходящих под российским флагом.
Российские моряки вылечились от коронавируса и покинули корейский порт ПусанНа корабле находится 22 человека.
Ранее Лайф сообщал, что после обнаружения коронавируса у прибывших в Южную Корею россиян 160 работников порта изолировали и направили на обследование.