Россиянам рассказали, как распознать некачественное мороженое

О качестве мороженого может говорить однородность его цвета. К такому выводу пришли специалисты "Роскачества", которые дали рекомендации по выбору продукта. Там заметили, что различия в цвете могут означать нарушение технологии производства.

— Мороженое должно быть равномерного цвета. Оттенки белого зависят от процента жирности: чем он выше, тем желтее цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем, — говорится в материале.

Эксперты объяснили, что использование растительных жиров при производстве мороженого допустимо, но при этом полный состав глазури должен быть указан на этикетке продукта. Специалисты также рассказали, что качественное мороженое не должно сыпаться, но и не должно быть липким. И то и другое будет говорить о нарушении технологии производства или хранения. Кроме того, на поверхности глазури не должно быть налёта и белых крупинок.

Вкус мороженого может быть испорчен, если оно проходило повторный процесс заморозки. Об этом могут говорить кристаллики льда на поверхности продукта. Мятая упаковка может указывать на нарушения в хранении мороженого, а потеря или изменение формы, вероятно, говорит о скором окончании срока годности продукта.