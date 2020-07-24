Пушков перечислил главные фейки о России за 2020 год

Сенатор Алексей Пушков выделил основные категории фейковых новостей 2020 года, которые активно публиковали зарубежные СМИ. Об этом он заявил на итоговом заседании перед закрытием весенней сессии Комитета Совета Федерации по информационной политике, пишет "Парламентская газета".

К первой можно отнести якобы вмешательство РФ в выборы США. По его мнению, подобные новости выгодны кандидату в президенты Джо Байдену, чтобы ввести против России новые санкции.

Ко второй группе относятся данные о влиянии России на дела Великобритании. Следующую составляют информационные вбросы в попытке возложить на СССР ответственность за Вторую мировую войну.

Четвёртая группа фейков направлена на обвинения российской стороны в разжигании региональных конфликтов на Ближнем Востоке, а пятая связана с заявлениями о "неверной" статистике по коронавирусу. Также сенатор отметил нападки западных стран на поправки к Конституции РФ и обратил внимание на закрытие российских СМИ в некоторых странах вопреки международным обязательствам, а также принципам свободы прессы.

Все перечисленные группы фейковых новостей, по мнению Пушкова, требуют противодействия. Он напомнил, что массированные информационные вбросы много раз в современной истории становились последней фазой накануне открытых военных конфликтов.