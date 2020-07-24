Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка"

По данным ЦБ, кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кроме того, банк не обеспечивал корректность и полноту информации о плательщиках в расчётных документах. Также Цб уличил организацию в нарушении законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В связи с этим регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия.