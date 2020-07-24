Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка"

ЦБ уличил кредитную организацию в нарушении законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

36
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Центробанк с 24 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Народного банка", говорится а сайте регулятора.

По данным ЦБ, кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кроме того, банк не обеспечивал корректность и полноту информации о плательщиках в расчётных документах. Также Цб уличил организацию в нарушении законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В связи с этим регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия.

Выбор редакции

Loading...