Рогозин сообщил, что МКС затопят в океане после выработки ресурса

Российские грузовые корабли "Прогресс" сведут с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и затопят её в океане после того, как она выработает свой ресурс. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— Эта миссия стоит за Россией, это наша зона ответственности, — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".

Он добавил, что без "Прогресса" МКС "жить не может".

Также глава "Роскосмоса" сравнил стоимость другого российского корабля — Орёл, — который разрабатывается РКК "Энергией", с американским Orion. По его словам, корпорация Lockheed Martin с середины нулевых годов затратила на создание корабля сумму, в 15 раз превышающую годовой бюджет российской госкорпорации.

— Мы, конечно, себе такое позволить не можем. Очевидно, у нас на несколько порядков дешевле будет корабль, — отметил Рогозин.

Первый полёт "Орла" запланирован на 2023 год. С 2028 года на нём могут начать летать на Луну.