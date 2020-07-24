Китай потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду

Власти Китая потребовали от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

Дипведомство Поднебесной считает, что эти меры являются адекватным ответом "на необоснованные действия" США. В Пекине отметили, что они соответствуют международному праву и дипломатической практике.