Китай потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду

Власти Китая потребовали от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.
Дипведомство Поднебесной считает, что эти меры являются адекватным ответом "на необоснованные действия" США. В Пекине отметили, что они соответствуют международному праву и дипломатической практике.
В адрес Посольства Китая в США поступили угрозы взрыва и убийстваСитуация происходит на фоне возможного закрытия генконсульства Поднебесной в Хьюстоне.
Напомним, ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. При этом президент США Дональд Трамп не исключил закрытия и других консульств КНР.