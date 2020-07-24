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Китай потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду

Ранее с аналогичным требованием выступили в Вашингтоне.

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Власти Китая потребовали от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

Дипведомство Поднебесной считает, что эти меры являются адекватным ответом "на необоснованные действия" США. В Пекине отметили, что они соответствуют международному праву и дипломатической практике.

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Ситуация происходит на фоне возможного закрытия генконсульства Поднебесной в Хьюстоне.

Напомним, ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. При этом президент США Дональд Трамп не исключил закрытия и других консульств КНР.

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