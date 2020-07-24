Облачно, дождь, возможна гроза. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в пятницу

В Москве 24 июля ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и от 18 до 20 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.
В ночь на субботу похолодает до девяти градусов. В Подмосковье в дневные часы воздух прогреется от 16 до 21 градуса, ночью температура опустится до шести градусов.
Метеоролог предрекла россиянам холодную зиму после жаркого летаДля континентального климата, как, например, на Южном Урале, характерны большие перепады температур между сезонами.
Ветер западный, юго-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм рт. ст. В связи с грозой в столичном регионе объявлен жёлтый уровень опасности.
Ранее россиян предупредили о жаркой второй половине лета.