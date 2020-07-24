Облачно, дождь, возможна гроза. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в пятницу

В Москве 24 июля ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и от 18 до 20 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

В ночь на субботу похолодает до девяти градусов. В Подмосковье в дневные часы воздух прогреется от 16 до 21 градуса, ночью температура опустится до шести градусов.

Ветер западный, юго-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм рт. ст. В связи с грозой в столичном регионе объявлен жёлтый уровень опасности.