Российские фильмы "Китобой" и "Конференция" вошли в независимую программу Венецианского кинофестиваля

Российские фильмы "Конференция" Ивана Твердовского и "Китобой" Филиппа Юрьева вошли в независимую программу Giornate degli autori на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторов картин.

"Китобой" создан студией "Рок", которую возглавляет Алексей Учитель, режиссёром стал его ученик. Лента снималось более семи лет на Чукотке, в ней сыграли коренные жители, непрофессиональные актёры. Картина повествует о жизни охотника Лёши, у которого с появлением Интернета меняется вся судьба. Он влюбляется в девушку из видеочата, вокруг этого и разворачивается история. Кстати, одну из ролей сыграла известная актриса Кристина Асмус.

Фильм "Конференция" повествует о женщине по имени Наталья, пережившей теракт в Театральном центре на Дубровке, когда боевики несколько дней удерживали там заложников. В самом начале авторы выделяли на него собственные средства, затем присоединились сопродюсеры из разных стран. Премьера в России состоится в 2021 году.

— Для меня очень важно получить премьеру на международном фестивале класса A, такого уровня, тем более в такое время, когда фестивали проходят в ограниченном режиме. Наша тема действительно международная, — поделилась продюсер Катерина Михайлова.

Венецианский фестиваль пройдёт с 2 по 12 сентября, было принято решение не переводить его в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса, однако программа сильно сократилась.