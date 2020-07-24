"Мне становилось плохо, без шуток". Актёр рассказал о жестоких фаталити в новом фильме Mortal Kombat

Фаталити в новом фильме "Смертельная битва" по видеоигре Mortal Kombat будут не менее жестокими, чем в играх. Так, актёр Льюис Тан признался, что на съёмках во время исполнения некоторых сцен ему становилось физически плохо.
— Позвольте мне просто сказать это: было несколько дней на съёмочной площадке, когда мне становилось плохо. Без шуток. Они не сдерживались, — поделился мастер боевых искусств в беседе с порталом Comiс Book.
Удар по ностальгии. Какой Mortal Kombat была в вашем детстве, и какая она сейчасMortal Kombat — серия игр о драках, про которую знают и дети, и взрослые. Последние, правда, в большинстве своём помнят части из 90-х. Однако с тех пор утекло много виртуального пота и крови бойцов. Если считать спин-оффы и приквелы, вышло больше дюжины игр, в сюжете которых легко запутаться. Кроме того, в индустрии франшизу на протяжении всей почти 30-летней истории сопровождали события, которые позволили бренду стать культовым. В честь релиза новой части — Mortal Kombat 11 — Лайф вспоминает, как развивались события сериала в виртуальном и реальном мирах.
Смертельные исходы (фаталити) играли важную роль в каждой игре Mortal Kombat с момента её появления, они демонстрируют насильственные и жестокие действия, взрывы, травмы, обезглавливания и т.д. Предполагалось, что эти сцены будут изображены на большом экране с помощью компьютерной графики, но создатели, очевидно, больше полагаются на практические эффекты.
Сценарист Грег Руссо отметил, что не будет придумывать что-то новое, чего не было в игре, он намерен остаться верным сюжету, который предполагает довольно жуткие исходы. Однако Руссо уверен, что это будет "потрясающе и круто" и фильм найдёт благодарных поклонников.
Напомним, съёмки фильма по мотивам популярной игры стартовали в сентябре 2019 года, а за год до этого стали известны сюжет и персонажи, которые появятся в новом Mortal Kombat. В российском прокате фильм должен появиться в марте 2021 года.