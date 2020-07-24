"Мне становилось плохо, без шуток". Актёр рассказал о жестоких фаталити в новом фильме Mortal Kombat

Удар по ностальгии. Какой Mortal Kombat была в вашем детстве, и какая она сейчас Mortal Kombat — серия игр о драках, про которую знают и дети, и взрослые. Последние, правда, в большинстве своём помнят части из 90-х. Однако с тех пор утекло много виртуального пота и крови бойцов. Если считать спин-оффы и приквелы, вышло больше дюжины игр, в сюжете которых легко запутаться. Кроме того, в индустрии франшизу на протяжении всей почти 30-летней истории сопровождали события, которые позволили бренду стать культовым. В честь релиза новой части — Mortal Kombat 11 — Лайф вспоминает, как развивались события сериала в виртуальном и реальном мирах.