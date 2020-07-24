Агроном рассказала, стоит ли покупать ранние арбузы

В продаже появились арбузы, и люди начали задаваться вопросом, когда же их лучше покупать. По расхожему мнению, самые вкусные и сладкие плоды вызревают ближе к осени, а до этого они невкусные и полны химии. Агроном Елизавета Тихонова рассказала, можно ли покупать ранние арбузы, и действительно ли они содержат вредные вещества.

— Не можно, а нужно. Различаются они только сладостью. Чем больше воды используется при выращивании, тем менее сладок плод. Поэтому самые сладкие суходольные, но они поспевают к концу июля — началу августа, — объяснила специалист в интервью радио Sputnik.

Агроном добавила, что ранние арбузы поспевают в Иране, порой фермеры собирают по четыре урожая, и в Дагестане. В Узбекистане снимают плоды три раза — сначала они растут под плёнкой, потом вызревает рассадная культура, а последней как раз сладкая суходольная.

Тихонова также развенчала популярный миф о том, что вкусную полосатую ягоду колют нитратами. Она подчеркнула, что это невозможно, так как растение погибнет, если ему что-то вколоть, а вещества нужны только листьям. Поэтому если нитраты и могут где-то появиться, то лишь в кожуре, которую никто не ест.