Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци из-за фотографий их сына

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали иск на папарацци из-за незаконно добытых фотографий их 14-месячного сына. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
В исковом заявлении, направленном в суд, утверждается, что фотографы использовали для добычи снимков дроны, которые запускали три раза в день всего в шести метрах над домом.
Кроме того, однажды журналисты пытались снять пару с помощью вертолёта, пролетавшего над задним домом семьи.
Стала няней для Арчи. Принц Гарри перевёз маму Меган Маркл в свой домВнук королевы Елизаветы II привыкает к жизни в Лос-Анджелесе.
Отмечается, что Гарри и Меган не спешили обращаться в суд из-за надоедливых фотографов. Однако последней каплей стала информация, что фото их сына Арчи было продано. Иск подан на "неустановленных лиц".
Среди требований обозначен возврат незаконно сделанных фотографий и воздержание от деятельности, нарушающей неприкосновенность частной жизни.
Напомним, после отказа от всех титулов пара переехала в США и поселилась на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри в Калифорнии. Сейчас супруги присматривают себе дом в Беверли-Хиллз. Ранее их заметили возле центра искусственного оплодотворения.