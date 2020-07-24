Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци из-за фотографий их сына

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали иск на папарацци из-за незаконно добытых фотографий их 14-месячного сына. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

В исковом заявлении, направленном в суд, утверждается, что фотографы использовали для добычи снимков дроны, которые запускали три раза в день всего в шести метрах над домом.

Кроме того, однажды журналисты пытались снять пару с помощью вертолёта, пролетавшего над задним домом семьи.

Отмечается, что Гарри и Меган не спешили обращаться в суд из-за надоедливых фотографов. Однако последней каплей стала информация, что фото их сына Арчи было продано. Иск подан на "неустановленных лиц".

Среди требований обозначен возврат незаконно сделанных фотографий и воздержание от деятельности, нарушающей неприкосновенность частной жизни.