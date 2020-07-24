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Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци из-за фотографий их сына

Фотографы для добычи снимков использовали дроны и вертолёт.

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Фото © Instagram / sussexroyal

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали иск на папарацци из-за незаконно добытых фотографий их 14-месячного сына. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

В исковом заявлении, направленном в суд, утверждается, что фотографы использовали для добычи снимков дроны, которые запускали три раза в день всего в шести метрах над домом.

Кроме того, однажды журналисты пытались снять пару с помощью вертолёта, пролетавшего над задним домом семьи.

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Отмечается, что Гарри и Меган не спешили обращаться в суд из-за надоедливых фотографов. Однако последней каплей стала информация, что фото их сына Арчи было продано. Иск подан на "неустановленных лиц".

Среди требований обозначен возврат незаконно сделанных фотографий и воздержание от деятельности, нарушающей неприкосновенность частной жизни.

Напомним, после отказа от всех титулов пара переехала в США и поселилась на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри в Калифорнии. Сейчас супруги присматривают себе дом в Беверли-Хиллз. Ранее их заметили возле центра искусственного оплодотворения.

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