В России предложили ввести "подоходный" налог на роботов

Институт прогрессивного образования направил в Министерство финансов письмо, в котором предложил ввести в России "подоходный" налог на роботов, которых используют вместо людей в трудовой деятельности. Предполагается, что он будет сопоставим с 13% НДФЛ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на текст письма.

Собранные средства планируется перечислять в Фонд переподготовки уязвимых профессий, к которым отнесли кассиров, охранников, продавцов, экскурсоводов и банковских сотрудников.

Из-за возрастающей популярности использования роботов в качестве замены человеку на промышленных предприятиях и в других распространённых профессиях в ближайшие 10–15 лет более 20 миллионов россиян могут остаться без работы. Отчисления поспособствуют защите населения, считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Притом что замена человека на робота обходится работодателю дешевле, государство теряет на НДФЛ, а также на взносах в страховые фонды. Однако, как считают в Минтруде, автоматизация многих процессов лишь способствует развитию новых профессиональных областей и целых отраслей.