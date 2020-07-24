В России предложили ввести "подоходный" налог на роботов

Институт прогрессивного образования направил в Министерство финансов письмо, в котором предложил ввести в России "подоходный" налог на роботов, которых используют вместо людей в трудовой деятельности. Предполагается, что он будет сопоставим с 13% НДФЛ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на текст письма.
Собранные средства планируется перечислять в Фонд переподготовки уязвимых профессий, к которым отнесли кассиров, охранников, продавцов, экскурсоводов и банковских сотрудников.
Из-за возрастающей популярности использования роботов в качестве замены человеку на промышленных предприятиях и в других распространённых профессиях в ближайшие 10–15 лет более 20 миллионов россиян могут остаться без работы. Отчисления поспособствуют защите населения, считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
Двигает глазами, но не уходит в отпуск. В пермском МФЦ работает женщина-роботЭто первый в России случай, когда двойник человека исполняет обязанности специалиста по приёму документов и оказанию госуслуг.
Притом что замена человека на робота обходится работодателю дешевле, государство теряет на НДФЛ, а также на взносах в страховые фонды. Однако, как считают в Минтруде, автоматизация многих процессов лишь способствует развитию новых профессиональных областей и целых отраслей.
Ранее сообщалось, что впервые в истории робот с искусственным интеллектом сыграет главную роль в кино.