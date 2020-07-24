Планировавший теракт у Белого дома американец получил 15 лет тюрьмы

Житель США Хашер Джалал Тахеб, проживающий в штате Джорджия, приговорён к 15 годам тюремного заключения за подготовку теракта у Белого дома. Об этом сказано в заявлении на сайте Министерства юстиции США.

Кроме того, после выхода на свободу в течение трёх лет Тахеб будет находиться под особым надзором властей.

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В 2018 году сотрудники ФБР получили информацию о том, что мужчина стал приверженцем радикальных взглядов. Позже было установлено, что он планировал совершить серию террористических актов у Белого дома, мемориала Авраама Линкольна, синагоги в Вашингтоне и статуи Свободы в Нью-Йорке. В январе 2019 года его арестовали. В апреле нынешнего года 23-летний мужчина признал себя виновным.