Судам в России могут разрешить приобщать к делу информацию от частных детективов

В Правительство России 24 июля будет внесён проект поправок, согласно которому судам России разрешат учитывать расследования частных детективов при рассмотрении дел. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-релиз.

Автор документа депутат Госдумы Анатолий Выборный предлагает приравнять частную детективную деятельность к оперативно-разыскной.

Сейчас сведения платных детективов в суде практически не используются. По словам экспертов, ситуацию нужно менять, но важно, чтобы легализация частных сыщиков не привела к злоупотреблениям. Как считает советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян, нововведения станут ещё одним пунктом в сторону справедливого правосудия, так как у суда появятся различные версии.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российское правительство не сотрудничает с хакерами.