Вступил в силу закон об упрощённом получении российского гражданства

В России вступил в силу федеральный закон, который упрощает вступление в гражданство иностранцев и лиц без гражданства. Он предусматривает разрешение получения российского гражданства без отказа от имеющегося и сокращение сроков нахождения на территории РФ для его получения.
Согласно закону теперь ряд категорий соискателей смогут подать заявление на получение российского паспорта, не предоставляя данных о доходах и не подтверждая проживание в РФ сроком не менее трёх лет. Речь идёт об иностранцах, находящихся в браке с гражданином РФ, лицах, имевших гражданство СССР и проживающих на территории бывших советских республик, а также иностранцах, у которых один из родителей имеет гражданство РФ и проживает в России.
Закон также упрощает процедуру получения российского паспорта для русскоговорящих соотечественников и граждан бывших советских республик, проживающих на территории России.
В Госдуму внесли законопроект, который повышает возраст молодёжи до 35 летСейчас граница возраста этой категории граждан составляет 30 лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал два федеральных закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного ("народного") бюджетирования на муниципальном уровне.