Вступил в силу закон об упрощённом получении российского гражданства

В России вступил в силу федеральный закон, который упрощает вступление в гражданство иностранцев и лиц без гражданства. Он предусматривает разрешение получения российского гражданства без отказа от имеющегося и сокращение сроков нахождения на территории РФ для его получения.

Согласно закону теперь ряд категорий соискателей смогут подать заявление на получение российского паспорта, не предоставляя данных о доходах и не подтверждая проживание в РФ сроком не менее трёх лет. Речь идёт об иностранцах, находящихся в браке с гражданином РФ, лицах, имевших гражданство СССР и проживающих на территории бывших советских республик, а также иностранцах, у которых один из родителей имеет гражданство РФ и проживает в России.