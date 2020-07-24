В Сирии террорист сдался армии и рассказал о провокациях ради авиаудара США

Сбежавший и сдавшийся сирийским войскам боевик Хасан Абдул Атра рассказал, что солдаты группировки "Магавир ас-Саура" должны были устроить провокацию в отношении армии Сирии, чтобы по ней был нанесён авиаудар американскими военными.
— Мы знали, что американцы подняли в воздух два своих самолёта. И, если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолёты нанесли бы по ним удар, — сказал бывший боевик журналистам.
Однако три попытки боевиков завершились неудачей. Сирийская армия так и не открыла по ним огонь и не дала повода солдатам США нанести авиаудары.
Задержанный сирийский боевик признался, что проходил подготовку у американских инструкторовТрое задержанных членов бандгруппы сообщили, что перед ними стояла задача собрать данные о российских объектах.
Абдул Атра также рассказал, что стал боевиком после вербовки в лагере беженцев Эр-Рукбан. Командование группировки, по словам боевика, серьёзно промывает мозги беженцам, убеждая их в том, что если они вернутся, то будут убиты сирийскими, российскими или иранскими военными.
— Сбежать оттуда хотят очень многие, большинство. Но в них методично поселяют страх. Нам показывали видео, что правительственные войска разрушили мечети в Пальмире, что уничтожили все плантации и пальмовые рощи, — уточнил он.
"На каком основании здесь американцы?" Опубликовано видео, как военные России заблокировали колонну СШАПо предварительным данным, инцидент спровоцировали сами "гости" из Штатов. Они преследовали машины военной полиции РФ.
Но, отправляя солдат на провокации, руководство группировки отрезает им возможность сбежать. В пикапы, на которых передвигается группа боевиков, заливается топливо на 10–15 километров. Абдул Атра сдался армии правительства, дал показания спецслужбам страны и был отпущен.
Ранее Лайф сообщал, что террористы в Сирии устроили взрыв на трассе, по которой следовал российский патруль.