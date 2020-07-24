В Сирии террорист сдался армии и рассказал о провокациях ради авиаудара США

Сбежавший и сдавшийся сирийским войскам боевик Хасан Абдул Атра рассказал, что солдаты группировки "Магавир ас-Саура" должны были устроить провокацию в отношении армии Сирии, чтобы по ней был нанесён авиаудар американскими военными.

— Мы знали, что американцы подняли в воздух два своих самолёта. И, если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолёты нанесли бы по ним удар, — сказал бывший боевик журналистам.

Однако три попытки боевиков завершились неудачей. Сирийская армия так и не открыла по ним огонь и не дала повода солдатам США нанести авиаудары.

Абдул Атра также рассказал, что стал боевиком после вербовки в лагере беженцев Эр-Рукбан. Командование группировки, по словам боевика, серьёзно промывает мозги беженцам, убеждая их в том, что если они вернутся, то будут убиты сирийскими, российскими или иранскими военными.

— Сбежать оттуда хотят очень многие, большинство. Но в них методично поселяют страх. Нам показывали видео, что правительственные войска разрушили мечети в Пальмире, что уничтожили все плантации и пальмовые рощи, — уточнил он.

Но, отправляя солдат на провокации, руководство группировки отрезает им возможность сбежать. В пикапы, на которых передвигается группа боевиков, заливается топливо на 10–15 километров. Абдул Атра сдался армии правительства, дал показания спецслужбам страны и был отпущен.