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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 462 пациента

С начала эпидемии городские врачи поставили на ноги более 173,8 тысячи инфицированных.

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Фото © Pixabay

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции выздоровело ещё 462 пациента. Статистику на 24 июля привела вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 462 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 854, — уточнила заместитель столичного мэра.

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Он также уточнил, какие меры нужно принимать максимально быстро.

Ранее Лайф сообщал об успешно проведённой пересадке лёгких пациенту с коронавирусом.

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