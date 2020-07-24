В Москве от коронавируса вылечилось ещё 462 пациента

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции выздоровело ещё 462 пациента. Статистику на 24 июля привела вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 462 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 854, — уточнила заместитель столичного мэра.
"Колоссальные потери для здоровья". Врач рассказал о долгосрочных последствиях CoViD-19Он также уточнил, какие меры нужно принимать максимально быстро.
Ранее Лайф сообщал об успешно проведённой пересадке лёгких пациенту с коронавирусом.