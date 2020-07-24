В России число выявленных случаев коронавируса превысило 800 тысяч

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В России за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 5811 человек. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Таким образом, общее число выявленных случаев в стране составило 800 849.
— За последние сутки в России выявлено 5811 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1477 случаев (25,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — сообщили в штабе.
Пока лидерство по ежедневному приросту остаётся за Москвой. Накануне медики обнаружили CoViD-19 у 645 жителей столицы. Также в первую тройку попали Свердловская область и ХМАО.
За минувшие сутки в стране полностью избавилось от коронавируса ещё 8444 человек. При этом общее их количество с начала пандемии достигло 588 774. Скончались от коронавируса за сутки 154 человека, за всё время — 13 046.
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Тем временем в США число людей, столкнувшихся с инфекцией, превысило четыре миллиона человек. На сегодняшний день страна находится на первом месте по темпам распространения вируса. С начала пандемии там умерло 144 167 пациентов, а выздоровело 1 210 849.