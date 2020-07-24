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Минздрав ожидает снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

Пока же врачи рекомендуют не расслабляться раньше времени и продолжать соблюдать все меры предосторожности.

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Пока в России исходят из того, что все ограничения по коронавирусу снимут в феврале 2021 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Да, мы движемся этим курсом (по снятию ограничений в феврале), мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни, — рассказал он журналистам.

В Подмосковье объявили о новом этапе снятия ограничений по коронавирусу

Режим самоизоляции продолжит действовать в регионе для людей старше 65 лет и групп риска.

Несмотря на то, что ситуация в большинстве регионов России улучшается и снижается число случаев коронавируса, врачи рекомендуют не расслабляться раньше времени и продолжать соблюдать все меры предосторожности. Нужно носить маски в общественных местах, не забывать мыть руки и стараться держать санитарную дистанцию.

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