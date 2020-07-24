Путин рассказал Трампу, что в Москве с коронавирусом "всё очень неплохо"

Президент РФ Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора рассказал своему американскому коллеге Дональду Трампу, что в Москве с коронавирусом "всё очень неплохо". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— В Москве действительно всё очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент РФ в ходе вчерашнего телефонного разговора. И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая и нашу, — сказал представитель Кремля.

В ходе беседы Путин проинформировал Трампа о мерах, которые принимались в России для борьбы с CoViD-19. Он отметил, что, как показала практика, ограничения оказались весьма эффективными.