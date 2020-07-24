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Путин рассказал Трампу, что в Москве с коронавирусом "всё очень неплохо"

Лидеры также обсудили меры, которые принимались в России для борьбы с CoViD-19.

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора рассказал своему американскому коллеге Дональду Трампу, что в Москве с коронавирусом "всё очень неплохо". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Москве действительно всё очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент РФ в ходе вчерашнего телефонного разговора. И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая и нашу, — сказал представитель Кремля.

В ходе беседы Путин проинформировал Трампа о мерах, которые принимались в России для борьбы с CoViD-19. Он отметил, что, как показала практика, ограничения оказались весьма эффективными.

Путин поговорил по телефону с Трампом. Обсудили контроль над вооружением

Речь шла в том числе об СНВ-3 и иранской ядерной программе.

Как уже сообщал Лайф, во время разговора с президентом РФ Трамп выразил надежду, что получится избежать дорогостоящей гонки вооружений между Штатами, Россией и Китаем. Он также заявил, что с нетерпением ожидает прогресса на переговорах в Вене по поводу контроля над вооружением.

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