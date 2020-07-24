Штаб Навального заподозрили в попытках разжечь скандалы вокруг митингов в Хабаровске

Блогера Алексея Навального и его соратников заподозрили в попытках радикализировать протесты в Хабаровском крае. Автор телеграм-канала "НЕШПОРТ" считает доказательством тому сообщение о том, что "три накаченных чувака" якобы избили корреспондента YouTube-канала "Штаб" Навального Дмитрия Низовцева.

Во-первых, согласно рассказу "потерпевшего", на него напали трое мужчин внушительных размеров и били не просто руками, а ещё и пинали ногами. На записанном им же видео Низовцев придерживает "распухшее" лицо и демонстрирует на камеру разбитый локоть. Однако "НЕШПОРТ" обращает внимание, что при нападении "амбалов", которых он описывает, должны остаться гематомы, переломы и более серьёзные увечья. При этом спустя всего день после рассказа Низовцев и вовсе показался в эфире без единого признака избиения.

Автор расследования полагает, что "нападение" на соратника Навального было срежиссировано кураторами из федерального штаба Навального. Те решили скормить своей аудитории шокирующие истории о якобы имевшем место избиении митингующих и их притеснении. И, не найдя настоящей жертвы, пошли по уже отработанному сценарию — сделали жертву из своих. "НЕШПОРТ" не исключает, что Низовцева могли избить свои же или он "банально нарвался на избиение со стороны местных гопников".

Татьяна Усманова, Андрей Пивоваров (в синих джинсах с чемоданом). Фото © Соцсети

Телеграм-канал обратил внимание на то, что в Хабаровский край стянули членов штаба Навального и "Открытой России". Так, исполнительный директор ОР Андрей Пивоваров и один из координаторов организации Татьяна Усманова прилетели в регион подозрительно "вовремя". Их сняли в аэропорту Хабаровска 18 июля.

Видео © Соцсети

Вторая версия автора — за нападением стоят люди, это делают люди экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала. Он полагает, что соратники арестованного политика пытаются раздуть ситуацию, используя для этого Навального.