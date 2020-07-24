Клиенты в нижнем белье, ловля кошек. Курьеры рассказали о необычных ситуациях на работе

Ем хлеб и сплю в лесу. Курьеры Delivery Club готовят бунт и терпят бедствие из-за задержки зарплаты Курьеры порываются устроить забастовку Delivery Club. Причина — задержка зарплат, из-за которой как минимум один человек вынужден жить на улице. Сервис при этом максимально дистанцируется от попавших в беду людей. Ведь формально курьеры работают не на Delivery Club и, как следствие, являются не их заботой. Не их заботой по факту является и качество доставляемой продукции. Неожиданно? Рассказываем про эту и другие неочевидные тонкости Delivery Club.