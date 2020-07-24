Клиенты в нижнем белье, ловля кошек. Курьеры рассказали о необычных ситуациях на работе

Каждый девятый курьер сервиса "Самокат" получал приглашение стать гостем за столом своего же клиента. Такие данные приводят аналитики компании, которые провели опрос среди двух с половиной тысяч сотрудников доставки из Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый пятый доставщик заводил дружеские отношения на работе, а 4% курьеров повезло найти любовь.
Чаевые от клиентов хотя бы раз получал каждый второй доставщик, а крупную сумму — более одной тысячи рублей — получали лишь 3% респондентов. Средняя сумма вознаграждения оказалась на уровне 100–300 рублей. Больше 70% сотрудников доставки признались, что видели клиентов в нижнем белье, а чуть более 30% опрошенных рассказали, что становились свидетелями каких-либо происшествий. Каждый девятый курьер доставлял заказ известным персонам. Были и забавные случаи, о которых поделились некоторые сотрудники.
Ем хлеб и сплю в лесу. Курьеры Delivery Club готовят бунт и терпят бедствие из-за задержки зарплатыКурьеры порываются устроить забастовку Delivery Club. Причина — задержка зарплат, из-за которой как минимум один человек вынужден жить на улице. Сервис при этом максимально дистанцируется от попавших в беду людей. Ведь формально курьеры работают не на Delivery Club и, как следствие, являются не их заботой. Не их заботой по факту является и качество доставляемой продукции. Неожиданно? Рассказываем про эту и другие неочевидные тонкости Delivery Club.
— В 23:45 приходит заказ. Я еду на него, звоню в домофон и слышу, что мужчина говорит что-то про ключи. Поднимаюсь на этаж и вижу, что ключи висят на двери, а мужчина просит открыть дверь. Оказалось, что он заказал доставку для того, чтобы ему открыли дверь, — рассказал курьер Арман.
Его коллега Дарья призналась, что однажды ей пришлось передавать заказ через окно на первом этаже. Неоднократно ей приходилось ловить выбегающих из квартир кошек. А иногда заказ принимали дети.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве установили первый в мире памятник курьерам. Инсталляция, сделанная из металла и бетона, появилась на территории "Товарищества рябовской мануфактуры".