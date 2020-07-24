Песков назвал новые санкции США против "Северного потока — 2" неприемлемыми

Москва и партнёры проекта "Северный поток — 2" считают американские санкции против газопровода неприемлемыми и противоречащими международному законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Санкции в отношении "Северного потока — 2" это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность. И обеспокоенность наших партнёров по этому международному проекту. В нём принимает участие немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний, — отметил Песков.

Он призвал дождаться окончательного решения, которое примут США (пока санкции согласовал Сенат, теперь слово за Палатой представителей и президентом), и уже с учётом этого проводить анализ ситуации.