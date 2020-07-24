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Песков назвал новые санкции США против "Северного потока — 2" неприемлемыми

Их уже согласовал американский сенат. Теперь проект должна поддержать палата представителей, затем за него должен будет проголосовать весь конгресс, и уже тогда документ отправится на подпись к Дональду Трампу.

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Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Москва и партнёры проекта "Северный поток — 2" считают американские санкции против газопровода неприемлемыми и противоречащими международному законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Санкции в отношении "Северного потока — 2" это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность. И обеспокоенность наших партнёров по этому международному проекту. В нём принимает участие немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний, — отметил Песков.

Он призвал дождаться окончательного решения, которое примут США (пока санкции согласовал Сенат, теперь слово за Палатой представителей и президентом), и уже с учётом этого проводить анализ ситуации.

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Он заверил, что газопровод непременно будет достроен.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американские власти решили ввести дополнительные санкции в отношении "Турецкого потока" и проекта газопровода "Северный поток — 2". Угрозы оценили в Кремле и МИД РФ. В Германии назвали ограничения попыткой шантажа, бундестаг призвал отказаться от них, а в Евросоюзе выразили обеспокоенность подобными тенденциями.

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