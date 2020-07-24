Песков назвал новые санкции США против "Северного потока — 2" неприемлемыми

Москва и партнёры проекта "Северный поток — 2" считают американские санкции против газопровода неприемлемыми и противоречащими международному законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Санкции в отношении "Северного потока — 2" это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность. И обеспокоенность наших партнёров по этому международному проекту. В нём принимает участие немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний, — отметил Песков.
Он призвал дождаться окончательного решения, которое примут США (пока санкции согласовал Сенат, теперь слово за Палатой представителей и президентом), и уже с учётом этого проводить анализ ситуации.
Медведев — об угрозах США в адрес "Северного потока — 2": От такой борзости оторопь берётОн заверил, что газопровод непременно будет достроен.
Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американские власти решили ввести дополнительные санкции в отношении "Турецкого потока" и проекта газопровода "Северный поток — 2". Угрозы оценили в Кремле и МИД РФ. В Германии назвали ограничения попыткой шантажа, бундестаг призвал отказаться от них, а в Евросоюзе выразили обеспокоенность подобными тенденциями.