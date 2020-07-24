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Кремль объяснил санкции, введённые Кадыровым против главы Госдепа

В российском МИД отметили, что ответить США зеркально будет сложно, но дипломаты "что-нибудь придумают".

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Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Решение Госдепа США ввести санкции против не только лидера Чечни Рамзана Кадырова, но и его семьи трудно объяснимо. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос, поддерживают ли в Кремле решение Кадырова ввести ответные санкции против главы Госдепа Майкла Помпео.

Вы знаете, что эти ограничения были введены не только в отношении самого Кадырова, но и членов его семьи, что весьма и весьма трудно объяснимо. Что само по себе является крайне недружественными действиями, — сказал Песков.

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Лидер республики возмущён тем, что ограничения Госдепа действуют не только на него, но и на всю семью.

Он назвал естественным тот факт, что "это вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов".

Напомним, 20 июля Госдеп США внёс Кадырова в чёрный список. Этот жест списали на якобы имеющее место в республике нарушение прав человека. В российском МИД отметили, что "ответить зеркально будет сложно", но дипломаты "что-нибудь придумают".

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