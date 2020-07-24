Кремль объяснил санкции, введённые Кадыровым против главы Госдепа

Решение Госдепа США ввести санкции против не только лидера Чечни Рамзана Кадырова, но и его семьи трудно объяснимо. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос, поддерживают ли в Кремле решение Кадырова ввести ответные санкции против главы Госдепа Майкла Помпео.

— Вы знаете, что эти ограничения были введены не только в отношении самого Кадырова, но и членов его семьи, что весьма и весьма трудно объяснимо. Что само по себе является крайне недружественными действиями, — сказал Песков.

Он назвал естественным тот факт, что "это вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов".