"Отменяю приглашение". Кадыров ввёл санкции против Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил госсекретарю США Майклу Помпео въезд в регион. Он отметил, что это зеркальные меры в ответ на санкции Госдепартамента США.

— Господина Помпео я приглашал в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Всё, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня, — заявил Кадыров.

Он возмутился, что под визовые санкции Госдепа попали его супруга и дочери. Даже если он что-то совершил, это не может касаться членов его семьи, считает глава Чечни.

— Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца? При чём тут моя жена, которая вообще никуда не лезет — ни в политику, никуда? Это смешно. Просто они начали свою предвыборную работу, — добавил Кадыров.