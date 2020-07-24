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"Отменяю приглашение". Кадыров ввёл санкции против Помпео

Лидер республики возмущён тем, что ограничения Госдепа действуют не только на него, но и на всю семью.

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Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил госсекретарю США Майклу Помпео въезд в регион. Он отметил, что это зеркальные меры в ответ на санкции Госдепартамента США.

Господина Помпео я приглашал в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Всё, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня, — заявил Кадыров.

Он возмутился, что под визовые санкции Госдепа попали его супруга и дочери. Даже если он что-то совершил, это не может касаться членов его семьи, считает глава Чечни.

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Резонансную фотографию лидер республики опубликовал, ответив Госдепу на введённые санкции.

Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца? При чём тут моя жена, которая вообще никуда не лезет — ни в политику, никуда? Это смешно. Просто они начали свою предвыборную работу, — добавил Кадыров.

Напомним, 20 июля Госдеп США внёс Кадырова в чёрный список. Этот жест списали на якобы имеющее место в республике нарушение прав человека. В российском МИД отметили, что "ответить зеркально будет сложно", но дипломаты "что-нибудь придумают".

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