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Сожительница погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд, чтобы её признали потерпевшей

Размер компенсации за гибель водителя в страшном ДТП ещё не определён, но список претендующих на неё становится длиннее с каждым днём.

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Фото © АГН "Москва"

Сожительница водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, подала в суд на следствие с требованием признать её потерпевшей по делу. Это подтвердил Лайфу адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста.

Сожительница подала в суд на следственные действия следователя, чтобы её тоже признали потерпевшей, чтобы Ефремов и ей платил деньги. Вся деревня, собаки, все хотят стать потерпевшими по Ефремову. Чушь собачья! Помню, что отказали уже. Какое отношение имеет сожительница к умершему?! — негодует собеседник Лайфа.

Пашаев неоднократно напоминал, что сожительница не может быть признана потерпевшей стороной, так как на этот статус могут претендовать лишь юридически близкие родственники. Также компенсация должна выплачиваться одной общей суммой, а не каждому потерпевшему по отдельности.

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Юрист отметил, что такой статус могут получить лишь близкие родственники погибшего.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошло в ночь на 9 июня. В результате аварии водитель фургона, в который влетел актёр, скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом.

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