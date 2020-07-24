Сожительница погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд, чтобы её признали потерпевшей

Сожительница водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, подала в суд на следствие с требованием признать её потерпевшей по делу. Это подтвердил Лайфу адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста.

— Сожительница подала в суд на следственные действия следователя, чтобы её тоже признали потерпевшей, чтобы Ефремов и ей платил деньги. Вся деревня, собаки, все хотят стать потерпевшими по Ефремову. Чушь собачья! Помню, что отказали уже. Какое отношение имеет сожительница к умершему?! — негодует собеседник Лайфа.

Пашаев неоднократно напоминал, что сожительница не может быть признана потерпевшей стороной, так как на этот статус могут претендовать лишь юридически близкие родственники. Также компенсация должна выплачиваться одной общей суммой, а не каждому потерпевшему по отдельности.