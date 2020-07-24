Евро перешёл отметку 83 рубля впервые с начала мая

Курс евро заметно вырос. Почему дорожает валюта и какие перспективы у рубля На этой неделе стоимость евро на бирже впервые с начала года перевалила за 80 рублей. Лайф выяснял, что происходит с европейской валютой. Почему растёт курс и как долго продолжится этот тренд?