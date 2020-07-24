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Евро перешёл отметку 83 рубля впервые с начала мая

Вырос и доллар по отношению к рублю.

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Фото © Pixabay

Курс евро превысил 83 рубля впервые с начала мая. Его стоимость достигла 83,1 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Растёт также и доллар. На сегодняшний день его стоимость, согласно данным биржи, составляет 71,6 рубля.

Курс евро заметно вырос. Почему дорожает валюта и какие перспективы у рубля

На этой неделе стоимость евро на бирже впервые с начала года перевалила за 80 рублей. Лайф выяснял, что происходит с европейской валютой. Почему растёт курс и как долго продолжится этот тренд?

Несмотря на продолжающийся рост валютных курсов, аналитики оптимистично оценивают ситуацию с нефтью, из-за которой этот рост происходит. После исторического падения котировок до отрицательных значений из-за пандемии коронавируса эксперты не исключают бума на рынке чёрного золота. По прогнозу одного из них, в ближайшие пять лет цена нефти может достичь 150 долларов за баррель.

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