На юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой, задержано 13 человек

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Полицейские задержали 13 человек, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ. Конфликт вспыхнул на пересечении Перервинского бульвара с улицей Перервой. Отмечается, что у одного из задержанных — резаная рана плеча.
В Армении возбудили 37 уголовных дел после конфликта с АзербайджаномВ результате обстрелов четверо человек погибли, ранены 36 военнослужащих, двое полицейских и гражданское лицо.
Как рассказали Лайфу очевидцы, разборка связана с армяно-азербайджанским конфликтом. Произошло всё в районе азербайджанского ресторана "1001 ночь". В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия. На кадрах видно, что ресторан разгромлен. Разбиты окна, на полу осколки от посуды, сломаны столы и стулья. Полиция оцепила здание и проводит проверку.
Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боёв погибло 12 военнослужащих страны, включая генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева. В Кремле отреагировали на происходящее и призвали стороны к сдержанности.