В Госдуме предложили вернуть в паспорта графу "Национальность"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в российские паспорта графу "Национальность", но заполнять её по желанию. Соответствующее письмо он направил главе Минюста Константину Чуйченко.
— В нашей стране "национальный вопрос" долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Негласное разделение национальностей по принципу благонадёжности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан, — приводит РИА "Новости" отрывок из письма.
Милонов полагает, что отметка о национальности в паспорте может быть свидетельством открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками. Вернуть графу, по его мнению, можно без изменения внешнего или внутреннего облика паспорта. Один из вариантов — указывать национальность в графе "Особые отметки". Милонов подчеркнул, что внесение информации о национальности должно быть добровольным.
Госдума в I чтении приняла законопроект о работе на удалёнкеДокумент призван защитить права россиян перед работодателем. В частности, в нём прописаны основания для увольнения, а также оговаривается период, во время которого сотрудник не обязан выходить на связь с начальством.
Ранее сообщалось, что Госдума завершила работу в рамках весенней сессии. Она продлилась с 14 января по 22 июля.