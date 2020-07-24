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В Госдуме предложили вернуть в паспорта графу "Национальность"

Авторы инициативы полагают, что отсутствие этой отметки негативно сказывается на документальном сохранении "национальной и этнической принадлежности граждан".

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Фото © Pixabay

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в российские паспорта графу "Национальность", но заполнять её по желанию. Соответствующее письмо он направил главе Минюста Константину Чуйченко.

В нашей стране "национальный вопрос" долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Негласное разделение национальностей по принципу благонадёжности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан, — приводит РИА "Новости" отрывок из письма.

Милонов полагает, что отметка о национальности в паспорте может быть свидетельством открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками. Вернуть графу, по его мнению, можно без изменения внешнего или внутреннего облика паспорта. Один из вариантов — указывать национальность в графе "Особые отметки". Милонов подчеркнул, что внесение информации о национальности должно быть добровольным.

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Документ призван защитить права россиян перед работодателем. В частности, в нём прописаны основания для увольнения, а также оговаривается период, во время которого сотрудник не обязан выходить на связь с начальством.

Ранее сообщалось, что Госдума завершила работу в рамках весенней сессии. Она продлилась с 14 января по 22 июля.

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