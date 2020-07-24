Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

Напомним, соответствующий законопроект внесли в Государственную думу в начале июля. За публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны предлагается ввести штраф до 500 тысяч рублей. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация госграницы.