Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму.
Напомним, соответствующий законопроект внесли в Государственную думу в начале июля. За публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны предлагается ввести штраф до 500 тысяч рублей. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация госграницы.
Клинцевич — о запрещающем отчуждение территории РФ законопроекте: Это основная скрепаПо его мнению, данная инициатива определяет будущее страны и следующих поколений.
22 июля депутаты ГД приняли закон, а 23 июля его поддержал Комитет по конституционному законодательству Совфеда.