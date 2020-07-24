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Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу в начале июля.

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Фото © Pixabay

Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму.

Напомним, соответствующий законопроект внесли в Государственную думу в начале июля. За публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны предлагается ввести штраф до 500 тысяч рублей. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация госграницы.

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По его мнению, данная инициатива определяет будущее страны и следующих поколений.

22 июля депутаты ГД приняли закон, а 23 июля его поддержал Комитет по конституционному законодательству Совфеда.

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