В той же одежде, но без жилета. Пропавшую в Башкирии десятилетнюю девочку нашли мёртвой

Он уточнил, что тело было найдено в пяти километрах от того места, где её видели в последний раз. Увидел его доброволец поискового отряда во время движения на лодке вниз по реке. Катя лежала на песочном берегу. Она была в той же одежде, в которой пропала, но без жилета. Именно наличие последнего давало все эти пять дней надежду на то, что малышка всё ещё жива.