В той же одежде, но без жилета. Пропавшую в Башкирии десятилетнюю девочку нашли мёртвой

В Нуримановском районе Башкирии нашли тело десятилетней девочки, которая шесть дней назад отправилась к рыбачившей у реки двоюродной сестре и бесследно исчезла. Как сообщил Лайфу источник, Катю обнаружили на берегу Уфимки.
Он уточнил, что тело было найдено в пяти километрах от того места, где её видели в последний раз. Увидел его доброволец поискового отряда во время движения на лодке вниз по реке. Катя лежала на песочном берегу. Она была в той же одежде, в которой пропала, но без жилета. Именно наличие последнего давало все эти пять дней надежду на то, что малышка всё ещё жива.
Сейчас на месте работает следственная группа, она пытается установить все обстоятельства гибели девочки.
В Москве сотрудник Росгвардии в одиночку спас девочку во время пожараПосле этого он связался с её родственниками и дождался их приезда.
Как уже писал Лайф, Катя пропала 19 июля в деревне Усть-Салдыбаш. Она пошла на берег Уфимки, где рыбачила её старшая двоюродная сестра. До девушки она так и не дошла. Та лишь увидела, как кто-то барахтается в воде, и побежала за помощью. По факту исчезновения малышки было возбуждено уголовное дело.