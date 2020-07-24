Центробанк отозвал лицензии сразу у четырёх банков

Банк России с 24 июля лишил лицензий московский "Народный банк", петербургский "Невастройинвест", а также абаканский Центрально-Азиатский банк и банк "Ресурс-траст". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как ранее сообщал Лайф, "Народный банк" нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, а также в области противодействия финансированию терроризма. Кроме того, банк не обеспечивал корректность и полноту информации о плательщиках в расчётных документах. Также ЦБ уличил организацию в нарушении законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Что касается петербургского "Невастройинвеста", то, по информации регулятора, большая доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, которые были связаны с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Также банк проводил сомнительные транзитные операции, связанные с теневой продажей наличной выручки третьим лицам.