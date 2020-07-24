Патриарх Кирилл лишил сана скандального схиигумена Сергия

— Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана, — говорится в сообщении .

Напомним, проповеди схиигумена Сергия получили широкий резонанс после того, как он стал отрицать коронавирус, критиковать тех, кто в период пандемии закрывает храмы, и призывать людей не соблюдать самоизоляцию. Епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжал призывать паству выходить на улицы. Из-за этого его запретили в служении, а 3 июля епархиальный суд лишил его сана, и он стал схимонахом. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является.