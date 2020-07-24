Трёхдневное голосование будет введено в России уже с сентября

Голосование на выборах в сентябре этого года пройдёт в течение трёх дней. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Отдать свой голос можно будет с 11 по 13 сентября.
— Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование, — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
ЦИК может запустить пилотные проекты по электронному голосованию уже к осениКроме того, обсуждается вопрос о голосовании в течение двух или трёх дней.
Напомним, 21 июля Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон, согласно которому в стране предусматривается возможность проведения голосований в течение нескольких дней, но не более трёх. Ожидается, что вскоре закон будет утверждён в Совфеде.