Трёхдневное голосование будет введено в России уже с сентября

Голосование на выборах в сентябре этого года пройдёт в течение трёх дней. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Отдать свой голос можно будет с 11 по 13 сентября.

— Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование, — сказала Памфилова на заседании ЦИК.