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Трёхдневное голосование будет введено в России уже с сентября

ЦИК предлагает 11-го и 12-го числа провести предварительное, а 13-го — итоговое.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Голосование на выборах в сентябре этого года пройдёт в течение трёх дней. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Отдать свой голос можно будет с 11 по 13 сентября.

Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование, — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

ЦИК может запустить пилотные проекты по электронному голосованию уже к осени

Кроме того, обсуждается вопрос о голосовании в течение двух или трёх дней.

Напомним, 21 июля Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон, согласно которому в стране предусматривается возможность проведения голосований в течение нескольких дней, но не более трёх. Ожидается, что вскоре закон будет утверждён в Совфеде.

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