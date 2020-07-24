Совфед поддержал закон о возможности многодневного голосования

Совет Федерации проголосовал за принятие закона о введении в России многодневного голосования. Теперь документ отправляется на подпись к президенту РФ.
Трёхдневное голосование будет введено в России уже с сентябряЦИК предлагает 11-го и 12-го числа провести предварительное, а 13-го — итоговое.
По решению избирательной комиссии в трёхдневном формате можно будет проводить как выборы (включая повторное голосование, повторные выборы), так и референдумы. Голосовать можно будет два или три дня подряд. Подсчёт голосов будет начинаться после закрытия участков в последний день.
Напомним, 21 июля Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон, согласно которому в стране предусматривается возможность проведения голосований в течение нескольких дней, но не более трёх. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила применить новую схему уже в сентябре этого года.