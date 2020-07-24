Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Переговорщик из США оценил действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

Девять часов с захватчиком разговаривали и психологи, и переговорщики, но он хотел, чтобы его требования выполнил президент Украины.

351
Post cover

Фото © ТАСС / Hennadii Minchenko / Ukrinform via ZUMA Wire

При ведении переговоров с захватчиками об освобождении заложников нельзя допускать к этому руководителей. Это лишает возможности переговорщику потянуть время, передавая информацию по цепочке командования. Но в случае, когда президент Украины Владимир Зеленский напрямую говорил с захватчиком в Луцке и выполнил его требования, сработало правило "никогда не говори никогда". Об этом заявил бывший переговорщик полиции Нью-Йорка Джек Камбриа.

Выступление Зеленского взвинтило рейтинг фильма "Земляне" на "Кинопоиске"

Выполняя требования захватчика автобуса, глава государства записал видеообращение, в котором порекомендовал посмотреть картину.

В этом случае захвативший заложников не выглядел как террорист с грандиозными требованиями, такими как освобождение политзаключённых. Требование было — посмотреть кино. Очевидно, что у него были какие-то психические проблемы. Так что в этой ситуации всё сработало. И невинные заложники не были ранены, что и есть конечная цель переговорщика об освобождении, — передаёт РИА "Новости" слова Камбриа.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выложил на своей странице в "Фейсбуке" видео, в котором призывал посмотреть фильм "Земляне". Именно это было одним из требований захватившего автобус в Луцке Максима Плохого. Спустя некоторое время после этого террорист отпустил заложников и сразу же был задержан.

Выбор редакции

Loading...