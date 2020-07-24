Переговорщик из США оценил действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

При ведении переговоров с захватчиками об освобождении заложников нельзя допускать к этому руководителей. Это лишает возможности переговорщику потянуть время, передавая информацию по цепочке командования. Но в случае, когда президент Украины Владимир Зеленский напрямую говорил с захватчиком в Луцке и выполнил его требования, сработало правило "никогда не говори никогда". Об этом заявил бывший переговорщик полиции Нью-Йорка Джек Камбриа.

— В этом случае захвативший заложников не выглядел как террорист с грандиозными требованиями, такими как освобождение политзаключённых. Требование было — посмотреть кино. Очевидно, что у него были какие-то психические проблемы. Так что в этой ситуации всё сработало. И невинные заложники не были ранены, что и есть конечная цель переговорщика об освобождении, — передаёт РИА "Новости" слова Камбриа.