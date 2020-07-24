"Я три раза отсидела". В Кузбассе "яжемать" гвоздём ранила в шею обидчика сына

В городе Юрге в Кемеровской области так называемая яжемать Лилия П. с гвоздём пришла разбираться с обидчиками своего сына. Как стало известно Лайфу, больше всех от суровой женщины досталось 16-летнему Саше. Она ударила его гвоздём в шею за то, что он дал подзатыльник её сыну.

Ранее в Сети появилось видео, где женщина кричит на детей матом и угрожает подросткам гвоздём за то, что они обидели её сына. Она заявляет, что уже отсидела три раза и не боится попасть в тюрьму снова. На кадрах видно, что она бьёт одного из ребят.

— Я тебе сейчас гвоздь в шею... Я три раза отсидела, ты хочешь, чтобы ещё раз из-за тебя отсидела? — кричит женщина в видео.

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Мама пострадавшего мальчика обработала рану и заявила на обидчицу в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку. Женщину доставили в участок для дачи показаний. Как стало известно Лайфу, у самой Лилии двое детей, она является председателем родительского комитета в классе своего сына, там уже знают о случившемся.

Полиция тоже проводит проверку и выясняет обстоятельства инцидента.

— Полицейский выяснил, что мать одного из несовершеннолетних вступилась за сына после произошедшей между подростками ссоры. Сейчас стороны примирились и отказались от взаимных претензий. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — рассказали Лайфу в региональном УМВД.