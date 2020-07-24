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СКР завершил расследование дела о клевете Навального на ветерана

Блогер дал подписку о невыезде.

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Алексей Навальный (слева). Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального по поводу клеветы на ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко.

Штаб Навального заподозрили в попытках разжечь скандалы вокруг митингов в Хабаровске

Автор расследования полагает, что специально для этого было придумано и разыграно "нападение" на одного из его соратников. Властям оно точно невыгодно.

Отмечается, что, после того как с материалами ознакомится прокурор и утвердит обвинительное заключение, дело передадут в суд. Адвокат Навального сообщил, что его подзащитный не признал вину. С блогера взяли подписку о невыезде.

Напомним, скандал начался с того, что Алексей Навальный в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко и назвал его продажным холуём и позором страны. Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма. Позднее сразу несколько ветеранов ВОВ записали Навальному видеоответ на оскорбления, также за Игната Сергеевича вступились общественники и деятели культуры.

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